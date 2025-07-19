Символ надежды и терпения: В Саудовской Аравии после 20 лет комы умер знаменитый «спящий принц»

После аварии принца перевезли в медицинский центр короля Абдулазиза в Эр-Рияде, где его лечили врачи из разных стран. Несмотря на все усилия, Аль-Валид оставался в вегетативном состоянии, подключённым к аппаратам жизнеобеспечения. Медики не раз предлагали семье отключить его от аппаратов, но отец категорически отказывался. Он говорил: «Если бы Бог хотел, чтобы он умер в той аварии, он был бы уже в могиле».