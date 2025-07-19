Платформа MAX заняла 10 место в топе популярных приложений в Google Play в РФ

Российская цифровая платформа MAX заняла 10-е место в топе популярных приложений в сегменте РФ в Google Play. В настоящее время на 12-м месте находится сервис «VK Видео», а на 19-м — мессенджер Telegram. Об этом в субботу, 19 июля, сообщает ТАСС.
Кроме того, MAX находится на втором месте среди популярных сервисов для коммуникации. После него идет Telegram и WhatsApp*. В июле 2025 года российская цифровая платформа также стала самым скачиваемым приложением среди соцсетей в магазине приложений App Store в российском сегменте.
Как KP.RU писал ранее, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии многофункционального сервиса обмена информацией — мессенджера МАХ. Данные, которые хранятся на платформе, надежно защищены, а пользователи могут быть уверены в их безопасности.
* — Данный продукт принадлежит компании Meta, которая является экстремистской и запрещена на территории РФ.