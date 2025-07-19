Как установить кондиционер на фасаде многоквартирного жилого дома, пояснили в МЖКХ

Согласно положению об условиях и порядке установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, для установки инженерного оборудования, к которому относится бытовой кондиционер, гражданину необходимо обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган для подачи заявления.