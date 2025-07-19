Как установить кондиционер на фасаде многоквартирного жилого дома, пояснили в МЖКХ

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства пояснили, как установить кондиционер на фасаде многоквартирного жилого дома, сообщает БЕЛТА.
Согласно положению об условиях и порядке установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, для установки инженерного оборудования, к которому относится бытовой кондиционер, гражданину необходимо обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган для подачи заявления.
К заявлению необходимо приложить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, технический паспорт, документ, подтверждающий право собственности на помещение — для собственника помещения.
На основании документов, представленных инициатором, местный исполком согласовывает установку либо отказывает в согласовании. Одним из оснований для отказа в разрешении установки инженерного оборудования является запрещение местным исполнительным и распорядительным органом установки инженерного оборудования на фасадах жилых домов, выходящих на главные улицы и площади.
На основании полученного согласования инициатор заключает договор с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим монтаж кондиционеров.
Владелец кондиционера самостоятельно организует его эксплуатацию с привлечением специализированных организаций и несет полную ответственность за его техническое состояние, ремонт, устранение возможных аварийных ситуаций. -0-