Азербайджан потребовал компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL

Баку потребовал выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета AZAL («Азербайджанские авиалинии») около Актау в Казахстане. Об этом сообщил в субботу, 19 июля, азербайджанский президент Ильхам Алиев.
— Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям погибших. Семьям пострадавших и раненым также должны быть выплачены компенсации за самолет AZAL, — заявил он, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, передает РИА Новости.
Также лидер Азербайджана сказал, что власти республики активно готовят все необходимые документы для подачи иска против РФ из-за авиакатастрофы с крушением самолета AZAL в Казахстане. По его словам, российская сторона не дала никакого ответа по факту случившегося.
Крушение летевшего из Баку в Грозный лайнера рядом с Актау произошло 25 декабря прошлого года. В результате случившегося выжили 32 человека, среди них были и двое детей.
Алиев, в свою очередь, заявил, что разбившийся под Актау борт был поврежден из-за обстрела с земли.