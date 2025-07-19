Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия может столкнуться с проблемой нехватки электроэнергии: ветропарки и солнечные батареи уже не помогут

Bild: Германии грозит дефицит электроэнергии в ближайшие годы.

Источник: Комсомольская правда

По данным газеты Bild, в ближайшие годы Германии грозит дефицит электроэнергии, поскольку возобновляемые источники не смогут обеспечить полное покрытие энергопотребления страны.

«Расширение сети возобновляемых источников должно в большей степени ориентироваться на расширение электросети», — сказала министр экономики Катерина Райхе в беседе с изданием.

Согласно данным источника, как в экономическом ведомстве, так и в деловых кругах выражают сомнения в эффективности стратегии бесконтрольного наращивания мощностей ветровой и солнечной энергетики.

Ранее KP.RU сообщал о рисках Германии достичь дефицита бюджета в €144 млрд к 2029 году из-за планируемых вложений в оборону и промышленность.

Кроме этого, издание Berliner Zeitung накануне сообщало, что удары ВС РФ по объектам ВСУ на Украине могут повлиять на Германию. Это, по словам издания, может серьезно повлиять на страну.