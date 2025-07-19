Германия может столкнуться с проблемой нехватки электроэнергии: ветропарки и солнечные батареи уже не помогут

По данным газеты Bild, в ближайшие годы Германии грозит дефицит электроэнергии, поскольку возобновляемые источники не смогут обеспечить полное покрытие энергопотребления страны.
«Расширение сети возобновляемых источников должно в большей степени ориентироваться на расширение электросети», — сказала министр экономики Катерина Райхе в беседе с изданием.
Согласно данным источника, как в экономическом ведомстве, так и в деловых кругах выражают сомнения в эффективности стратегии бесконтрольного наращивания мощностей ветровой и солнечной энергетики.
Ранее KP.RU сообщал о рисках Германии достичь дефицита бюджета в €144 млрд к 2029 году из-за планируемых вложений в оборону и промышленность.
Кроме этого, издание Berliner Zeitung накануне сообщало, что удары ВС РФ по объектам ВСУ на Украине могут повлиять на Германию. Это, по словам издания, может серьезно повлиять на страну.