Россияне рассказали об отдыхе на новом курорте Вонсан в КНДР

Стоимость отдыха значительна: недельные поездки с тремя ночами в Вонсане стартуют от 1,7 тыс. долларов с человека, при этом расчеты на курорте производятся исключительно наличными долларами нового образца через специальные браслеты для оплаты. Ассортимент торговых точек включает местные и зарубежные спиртные напитки, памятные подарки и косметическую продукцию. В кафе и ресторанах предлагают блюда корейской кухни, меню продублировано на русском языке. Связь российских сотовых операторов недоступна, однако посетителям предоставлялся Wi-Fi с персональным доступом. Некоторые интернет-ресурсы и соцсети заблокированы, но доступны WhatsApp, Telegram и Google.