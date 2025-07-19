Россияне рассказали об отдыхе на новом курорте Вонсан в КНДР

Первая группа отдыхающих из Российской Федерации поделилась впечатлениями от поездки на новый курорт КНДР Вонсан-Кальма, отметив отличный уровень обслуживания и уникальную атмосферу.
Российские путешественники впервые побывали в новой туристической зоне Вонсан-Кальма в Северной Корее, сообщает РБК.
Курортный комплекс был торжественно запущен руководителем КНДР Ким Чен Ыном в конце июня и находится на берегу Японского моря. Ранее на этой площадке располагался военный аэродром, преобразованный в гражданский аэровокзал с дьюти-фри и кафе.
Группу из 13 россиян расселили в одном из отелей «европейского стандарта», для них организовали специальный железнодорожный трансфер до курорта вместо отмененного авиарейса. Туристам понравилось обслуживание, приветливость сотрудников и ухоженные побережья. По их словам, жители проявляли гостеприимство.
Параллельно курорт посетил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнувший, что путешествия могут стать востребованными среди населения Дальнего Востока, а уполномоченные ведомства проработают вопрос прямого сообщения с Вонсаном. Во время визита российских гостей в зоне почти отсутствовали отдыхающие, кроме их группы и обслуживающего персонала, однако с прибытием Лаврова на пляже появились местные жители.
В городе Вонсан, куда въезд для иностранцев регламентирован, корреспонденты отметили благоустроенность улиц, отсутствие коммерческих вывесок и обилие пропагандистских плакатов.
Стоимость отдыха значительна: недельные поездки с тремя ночами в Вонсане стартуют от 1,7 тыс. долларов с человека, при этом расчеты на курорте производятся исключительно наличными долларами нового образца через специальные браслеты для оплаты. Ассортимент торговых точек включает местные и зарубежные спиртные напитки, памятные подарки и косметическую продукцию. В кафе и ресторанах предлагают блюда корейской кухни, меню продублировано на русском языке. Связь российских сотовых операторов недоступна, однако посетителям предоставлялся Wi-Fi с персональным доступом. Некоторые интернет-ресурсы и соцсети заблокированы, но доступны WhatsApp, Telegram и Google.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи о запрете въезда на северокорейский курорт Вонсан для российских туристов.
Сообщалось, что Россия развивает партнерство с КНДР в туристической отрасли. Первые группы российских отдыхающих уже направились на приморские курорты Северной Кореи.
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