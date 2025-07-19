NYT перенял эстафету: стали известны новые подробности скандальной дружбы Трампа и Эпштейна

Пресса в США продолжает активно развивать тему об отношениях американского президента Дональда Трампа и покойного сутенера-педофила Джеффри Эпштейна. После громких заявлений газеты The Wall Street Journal (WSJ), на которую 47-й лидер подал в суд, эстафету переняло издание New York Times (NYT). В материалах указывается, что до 2004 года две американские личности были близкими друзьями на протяжении целых 15 лет.
«В особняке Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде (на Манхэттене) устраивались роскошные ужины, а в частном клубе и резиденции Трампа в Мар-а-Лаго — шумные вечеринки с чирлидерами и моделями», — отмечает NYT.
По данным газеты, в 1992-м году американский политик устроил в Мар-а-Лаго вечеринку для девушек, где финансист был единственным гостем. Чуть позже одна из участниц данного мероприятия, девушка организатора вечеринки, обвинила Трампа в сексуальных домогательствах, однако в 1997-м году отозвала обвинения. Тогда лидер США смог урегулировать иск.
Как пишет NYT, Трамп и Эпштейн перестали дружить примерно в 2004-м году. И причиной стал особняк на берегу океана в штате Флорида, который они не поделили. В итоге дом купил американский политик.
Как KP.RU писал ранее, письмо Трампа Эпштейну, в котором был непристойный рисунок женщины, вызвало скандал в Америке. Скандал вокруг дела финансиста грозит вылиться в большие неприятности для республиканца.