NYT перенял эстафету: стали известны новые подробности скандальной дружбы Трампа и Эпштейна

По данным газеты, в 1992-м году американский политик устроил в Мар-а-Лаго вечеринку для девушек, где финансист был единственным гостем. Чуть позже одна из участниц данного мероприятия, девушка организатора вечеринки, обвинила Трампа в сексуальных домогательствах, однако в 1997-м году отозвала обвинения. Тогда лидер США смог урегулировать иск.