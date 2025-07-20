Мария Захарова рассказала о работе над треком с рэпером Птахой

«Это реально коллаборация с Птахой. Полгода, как он позвонил, я ответила, и у нас получается что-то. Недели две назад было предварительное демо. Дальше следите за ним, когда он это выпустит», — сказала Мария Захарова на фестивале VK Fest (цитата по "РИА Новости).