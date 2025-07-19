Российская синхронистка Гайдай сотворила антисенсацию на ЧМ по плаванию

Неудачным для сборной России по синхронному плаванию стало выступление Татьяны Гайдай на чемпионате мира в сольной технической программе. Впервые с 1994 года в этой дисциплине россиянки остались без золотой награды.
Гайдай даже не вошла в тройку призеров турнира, который проходит в Сингапуре. Она заняла всего лишь 12-ю строчку в итоговом протоколе.
Лидировал в этой программе китаянка Сю Хуэйянь, серебро досталось представительнице Белоруссии Василисе Хондошко. Бронзовую награду завоевала испанка Ирис Тио Касас.
Татьяна Гайдай имеет в своем активе четыре титула чемпионки России. Спортсменке 24 года. Отмечается, что российские синхронистки всегда завоевывали золото в этой дисциплине, когда принимали в ней участие.
Ранее «МК» писал, что сборная России по плаванию отправится на чемпионат мира по водным видам спорта и поборется за награды высокого достоинства с элитой мирового спорта впервые за последние шесть лет.