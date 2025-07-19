Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская синхронистка Гайдай сотворила антисенсацию на ЧМ по плаванию

Неудачным для сборной России по синхронному плаванию стало выступление Татьяны Гайдай на чемпионате мира в сольной технической программе.

Неудачным для сборной России по синхронному плаванию стало выступление Татьяны Гайдай на чемпионате мира в сольной технической программе. Впервые с 1994 года в этой дисциплине россиянки остались без золотой награды.

Гайдай даже не вошла в тройку призеров турнира, который проходит в Сингапуре. Она заняла всего лишь 12-ю строчку в итоговом протоколе.

Лидировал в этой программе китаянка Сю Хуэйянь, серебро досталось представительнице Белоруссии Василисе Хондошко. Бронзовую награду завоевала испанка Ирис Тио Касас.

Татьяна Гайдай имеет в своем активе четыре титула чемпионки России. Спортсменке 24 года. Отмечается, что российские синхронистки всегда завоевывали золото в этой дисциплине, когда принимали в ней участие.

Ранее «МК» писал, что сборная России по плаванию отправится на чемпионат мира по водным видам спорта и поборется за награды высокого достоинства с элитой мирового спорта впервые за последние шесть лет.