Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в тупиковой ситуации, потеряв поддержку населения Украины. Подобное мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«Вашингтон решил заменить Зеленского, и СМИ теперь готовят общественность к очередной смене режима. Украинцы давно потеряли веру в Зеленского», — подчеркнул эксперт. Ранее новости о смене киевского правительства начали активно обсуждаться в СМИ.
Накануне американский журналист Сеймур Херш заявил, что место киевского главаря может заменить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Причем подобная рокировка может произойти в ближайшие месяцы.
Кроме этого, аналитик Юрий Кот в беседе с KP.RU отметил, что смены в киевском правительстве необходимы лишь для «имитации изменений и контроля». А Зеленский, по мнению Белого дома, уже некий отработанный материал.