В Саудовской Аравии умер «спящий принц»

Telegram-канал Shot пишет, что «спящий принц» впал в кому в 2005 году после серьезного ДТП в Лондоне, где проходил учебу в военном колледже. Тогда ему было 16 лет, в автокатастрофе молодой человек получил сильнейшую черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.