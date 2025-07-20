Глава Astronomer уволился после видео с «камеры поцелуев» на концерте

Ролик с участием Байрона и директора по персоналу Astronomer Кристин Кэбот, снятый на выступлении группы в Фоксборо (Массачусетс) завирусился в соцсетях на этой неделе. На запись попал момент, когда мужчина и женщина, обнимаясь, смотрели на сцену. Заметив, что их показывают на большом экране, оба отстранились друг от друга, женщина закрыла лицо руками, а мужчина пригнулся. Фронтмен Coldplay Крис Мартин, комментируя ситуацию, заявил: «Либо у них роман, либо они просто очень стеснительные».