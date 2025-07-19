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В Днепропетровской области пожаловались на мощнейшую атаку на Павлоград

Ночью в районе Павлограда Днепропетровской области отмечены многочисленные взрывы, продолжавшиеся около шести часов и вызвавшие существенные повреждения и возгорания.

Ночью в районе Павлограда Днепропетровской области отмечены многочисленные взрывы, продолжавшиеся около шести часов и вызвавшие существенные повреждения и возгорания.

Информацию об инциденте распространил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале, передает ТАСС. По его словам, ночь и утро в Павлограде выдались «кошмарными», а сама атака стала наиболее масштабной за последний период. «Кошмарные ночь и утро для Павлограда. Наиболее массированный налет. Взрыв за взрывом», — заявил Лысак.

Он сообщил, что череда взрывов длилась приблизительно шесть часов. В итоге пострадали различные объекты и возникли пожары.

Павлоград считается ключевым транспортным центром для снабжения украинских подразделений под Красноармейском и на границе с ДНР.

Военный аналитик Василий Дандыкин уточнил, что целью массированного удара России по Украине стали оборонные предприятия в Днепропетровской области и логистические маршруты ВСУ; это могло быть в том числе реакцией на ультиматум Дональда Трампа.

Газета Guardian сообщала, что минувшая ночь на Украине стала одной из наиболее тревожных за последнее время из-за масштабных российских атак по регионам страны.

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