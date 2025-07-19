В Днепропетровской области пожаловались на мощнейшую атаку на Павлоград

Информацию об инциденте распространил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале, передает ТАСС. По его словам, ночь и утро в Павлограде выдались «кошмарными», а сама атака стала наиболее масштабной за последний период. «Кошмарные ночь и утро для Павлограда. Наиболее массированный налет. Взрыв за взрывом», — заявил Лысак.