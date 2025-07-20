20 июля 2025 года: какие праздники отмечают в России и мире

20 июля — день, богатый на профессиональные, международные и православные праздники. В этот день отмечают:
День металлурга — профессиональный праздник работников отрасли;
Международный день шахмат — праздник для любителей интеллектуальной игры;
Международный день Луны — посвящённый космическим достижениям;
Церковные праздники — память преподобной Евфросинии Московской и других святых.
День металлурга — праздник мужественной профессии.
20 июля 2025 года в России и ряде других стран отмечают День металлурга — профессиональный праздник работников металлургической промышленности.
История праздника.
— Учреждён 28 сентября 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР;
— Подтверждён в 1980 и 1988 годах;
— Сохранился после распада СССР в России, Беларуси, Казахстане, Украине и Армении.
Значение металлургии.
Металлургия — ключевая отрасль промышленности, влияющая на:
— Машиностроение;
— Судостроение;
— Авиацию;
— Энергетику.
Интересный факт: В 2024 году Россия вошла в тройку мировых лидеров по производству стали.
Международный день шахмат — праздник интеллекта.
20 июля — Международный день шахмат, учреждённый ФИДЕ (Международной шахматной федерацией) в 1966 году.
О ФИДЕ.
— Основана 20 июля 1924 года;
— Объединяет 201 национальную федерацию (на 2025 год);
— Организует чемпионаты мира и присваивает звания (гроссмейстер, международный мастер).
Как отмечают?
— Турниры и сеансы одновременной игры;
— Лекции по истории шахмат;
— Онлайн-соревнования.
Международный день Луны — праздник космических достижений.
20 июля отмечают Международный день Луны, установленный ООН в 2021 году.
Почему эта дата?
— 20 июля 1969 года — высадка Нила Армстронга на Луну («Аполлон-11»);
— Подчёркивает важность международного сотрудничества в космосе.
Интересные факты о Луне.
— Расстояние до Земли — 384 400 км;
— Первый искусственный спутник Луны — советская станция «Луна-1» (1959);
— В 2024 году NASA анонсировало новую лунную программу «Артемида».
Православные праздники 20 июля.
Память преподобной Евфросинии Московской.
— В миру — княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского;
— Основала Вознесенский монастырь в Кремле;
— Почитается как покровительница семьи и целительница.
Память преподобного Фомы Малеина.
— Бывший воин, ставший монахом;
— Жил на горе Малея (Афон);
— Почитается как чудотворец.
Празднование Влахернской иконы Божией Матери.
— Одна из самых почитаемых икон в православии;
— Связана с Влахернским храмом в Константинополе;
— Верующие молятся о защите и исцелении.
Именины 20 июля.
Сегодня День ангела отмечают:
Евдокия, Сергей, Фома, Герман.
Традиции:
— Посещение храма;
— Молитва своему святому покровителю.
Кто родился 20 июля?
Алексей Герман (1938−2013).
— Советский и российский кинорежиссёр;
— Фильмы: «Мой друг Иван Лапшин», «Трудно быть богом»;
— Народный артист РФ.
Олег Анофриев (1930−2018).
— Актёр, певец, композитор;
— Озвучил «Бременских музыкантов»;
— Снялся в «Алых парусах».
Людмила Чурсина (1941).
— Народная артистка СССР;
— Роли в фильмах «Угрюм-река», «Журавушка»;
— Актриса ЦАТРА.
Как провести 20 июля 2025 года?
— Для семьи — сыграть в шахматы и посмотреть фильмы с Чурсиной;
— Для профессионалов — поздравить металлургов;
— Для верующих — посетить храм в честь православных праздников.