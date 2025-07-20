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20 июля 2025 года: какие праздники отмечают в России и мире

Узнайте, какие праздники отмечают 20 июля 2025 года в России и мире. День металлурга, Международный день шахмат, церковные памятные даты и дни рождения знаменитостей.

20 июля — день, богатый на профессиональные, международные и православные праздники. В этот день отмечают:

День металлурга — профессиональный праздник работников отрасли;

Международный день шахмат — праздник для любителей интеллектуальной игры;

Международный день Луны — посвящённый космическим достижениям;

Церковные праздники — память преподобной Евфросинии Московской и других святых.

День металлурга — праздник мужественной профессии.

20 июля 2025 года в России и ряде других стран отмечают День металлурга — профессиональный праздник работников металлургической промышленности.

История праздника.

— Учреждён 28 сентября 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР;

— Подтверждён в 1980 и 1988 годах;

— Сохранился после распада СССР в России, Беларуси, Казахстане, Украине и Армении.

Значение металлургии.

Металлургия — ключевая отрасль промышленности, влияющая на:

— Машиностроение;

— Судостроение;

— Авиацию;

— Энергетику.

Интересный факт: В 2024 году Россия вошла в тройку мировых лидеров по производству стали.

Международный день шахмат — праздник интеллекта.

20 июля — Международный день шахмат, учреждённый ФИДЕ (Международной шахматной федерацией) в 1966 году.

О ФИДЕ.

— Основана 20 июля 1924 года;

— Объединяет 201 национальную федерацию (на 2025 год);

— Организует чемпионаты мира и присваивает звания (гроссмейстер, международный мастер).

Как отмечают?

— Турниры и сеансы одновременной игры;

— Лекции по истории шахмат;

— Онлайн-соревнования.

Международный день Луны — праздник космических достижений.

20 июля отмечают Международный день Луны, установленный ООН в 2021 году.

Почему эта дата?

— 20 июля 1969 года — высадка Нила Армстронга на Луну («Аполлон-11»);

— Подчёркивает важность международного сотрудничества в космосе.

Интересные факты о Луне.

— Расстояние до Земли — 384 400 км;

— Первый искусственный спутник Луны — советская станция «Луна-1» (1959);

— В 2024 году NASA анонсировало новую лунную программу «Артемида».

Православные праздники 20 июля.

Память преподобной Евфросинии Московской.

— В миру — княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского;

— Основала Вознесенский монастырь в Кремле;

— Почитается как покровительница семьи и целительница.

Память преподобного Фомы Малеина.

— Бывший воин, ставший монахом;

— Жил на горе Малея (Афон);

— Почитается как чудотворец.

Празднование Влахернской иконы Божией Матери.

— Одна из самых почитаемых икон в православии;

— Связана с Влахернским храмом в Константинополе;

— Верующие молятся о защите и исцелении.

Именины 20 июля.

Сегодня День ангела отмечают:

Евдокия, Сергей, Фома, Герман.

Традиции:

— Посещение храма;

— Молитва своему святому покровителю.

Кто родился 20 июля?

Алексей Герман (1938−2013).

— Советский и российский кинорежиссёр;

— Фильмы: «Мой друг Иван Лапшин», «Трудно быть богом»;

— Народный артист РФ.

Олег Анофриев (1930−2018).

— Актёр, певец, композитор;

— Озвучил «Бременских музыкантов»;

— Снялся в «Алых парусах».

Людмила Чурсина (1941).

— Народная артистка СССР;

— Роли в фильмах «Угрюм-река», «Журавушка»;

— Актриса ЦАТРА.

Как провести 20 июля 2025 года?

— Для семьи — сыграть в шахматы и посмотреть фильмы с Чурсиной;

— Для профессионалов — поздравить металлургов;

— Для верующих — посетить храм в честь православных праздников.

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