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Что можно и нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки 20 июля на Черничник

Собрали приметы и запреты на 20 июля, когда отмечают день Авдотьи Сеногнойки.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 20 июля вспоминает святую Евдокию Московскую и Фому Малеина. В народе принято отмечать день Авдотьи Сеногнойки. Согласно приметам, с указанного дня наступал сезон дождей и сгнивало сено. Но существует еще одно название — Черничник, так как в лесах созревала указанная ягода.

Что нельзя делать 20 июля.

Запрещено планировать свадьбы и свататься. День не подходит для стирки. Предки верили, что можно спровоцировать финансовые проблемы. Нельзя давать деньги в долг. Подобное может обернуться серьезной ссорой.

Что можно делать 20 июля.

По традиции, было принято заготавливать дубовые веники для бани. Считалось, что парение может укрепить здоровье.

Согласно приметам, мутное и белое небо предвещает ухудшение погоды. В том случае, если 20 июля идет дождь, то плохая погода будет несколько недель.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов назвал белорусам неутешительный прогноз с ливнями и шквалами с 21 по 27 июля: «Июль — самый грозовой месяц».

Тем временем Александр Солодуха подарил жене новое авто, показавшись на фото с ногой в гипсе, но без шейного корсета.

А белорусская теннисистка Арина Соболенко отдыхает с бойфрендом на яхте в Греции.: страстные поцелуи, променад в купальнике, купание в Эгейском море.