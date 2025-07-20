Что можно и нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки 20 июля на Черничник

Православная церковь 20 июля вспоминает святую Евдокию Московскую и Фому Малеина. В народе принято отмечать день Авдотьи Сеногнойки. Согласно приметам, с указанного дня наступал сезон дождей и сгнивало сено. Но существует еще одно название — Черничник, так как в лесах созревала указанная ягода.