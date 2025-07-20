Международный день торта и Всемирный день шахмат: какие праздники отмечают в России и в мире 20 июля

Международный день торта — вкусный праздник, посвященный дружбе и креативу. Его девиз — I Cake You — можно перевести как «Я к тебе — с тортом». С 2011 года люди по всему миру пекут десерты, делятся ими с близкими и участвуют в онлайн-мероприятиях. Торт в этот день — не просто лакомство, а символ мира, добрых намерений и радости общения.