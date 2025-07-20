Международный день торта и Всемирный день шахмат: какие праздники отмечают в России и в мире 20 июля

В воскресенье, 20 июля, в России и мире отмечают сразу несколько интересных праздников, связанных с интеллектом и гастрономией. В этот день празднуют Международный день торта, Всемирный день шахмат и День лунного десанта.
Международный день торта.
Международный день торта — вкусный праздник, посвященный дружбе и креативу. Его девиз — I Cake You — можно перевести как «Я к тебе — с тортом». С 2011 года люди по всему миру пекут десерты, делятся ими с близкими и участвуют в онлайн-мероприятиях. Торт в этот день — не просто лакомство, а символ мира, добрых намерений и радости общения.
Всемирный день шахмат.
20 июля также отмечается Всемирный день шахмат — в честь основания Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в 1924 году. Праздник подчеркивает значение этой интеллектуальной игры, объединяющей миллионы людей. В этот день проходят турниры, открытые партии на улицах и тематические занятия в школах и клубах. Шахматы развивают стратегическое мышление, внимание и настойчивость.
День лунного десанта.
День лунного десанта посвящен историческому событию — высадке человека на Луну в 1969 году. Именно 20 июля астронавт Нил Армстронг первым ступил на поверхность спутника Земли. В этот день вспоминают достижения науки и космоса, устраивают лекции, выставки и показы фильмов о космосе. Праздник вдохновляет мечтать, исследовать и верить в прогресс.