Народный календарь. Почему нужно прислушиваться к раскатам грома 23 июля

23 июля православные чтят память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов.
На Руси в Антониев день придавали особое значение грому. Если именины святого выпадали на среду или пятницу и в такой день слышался гром — это обещало хороший улов рыбы. Резкий гром предвещал тихий дождь, а гулкий — сильный ливень.
В этот день также отмечали праздник ряски — растения с маленькими листьями, часто плавающими на поверхности реки. Считалось, что там, где много ряски, обитают русалки. Ряску собирали с помощью вил, наполняли корзины и несли на скотный двор, чтобы покормить птиц.
Кроме того, ряску использовали как удобрение. Девушки по узорам ряски на воде плели особые кружева — рясочники, которые имели символическое значение.
Приметы погоды.
Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню.
Скот ложится во дворе, а не под кровлей — к хорошей погоде.
Горлица медленно воркует — к ветру.
Вороны «играют» на лету — к погожему дню.
Именины отмечают: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.