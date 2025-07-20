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Народный календарь. Почему нужно прислушиваться к раскатам грома 23 июля

23 июля православные чтят память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов.

23 июля православные чтят память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов.

На Руси в Антониев день придавали особое значение грому. Если именины святого выпадали на среду или пятницу и в такой день слышался гром — это обещало хороший улов рыбы. Резкий гром предвещал тихий дождь, а гулкий — сильный ливень.

В этот день также отмечали праздник ряски — растения с маленькими листьями, часто плавающими на поверхности реки. Считалось, что там, где много ряски, обитают русалки. Ряску собирали с помощью вил, наполняли корзины и несли на скотный двор, чтобы покормить птиц.

Кроме того, ряску использовали как удобрение. Девушки по узорам ряски на воде плели особые кружева — рясочники, которые имели символическое значение.

Приметы погоды.

Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню.

Скот ложится во дворе, а не под кровлей — к хорошей погоде.

Горлица медленно воркует — к ветру.

Вороны «играют» на лету — к погожему дню.

Именины отмечают: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.