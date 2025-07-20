Народный календарь. Почему нужно прислушиваться к раскатам грома 23 июля

В этот день также отмечали праздник ряски — растения с маленькими листьями, часто плавающими на поверхности реки. Считалось, что там, где много ряски, обитают русалки. Ряску собирали с помощью вил, наполняли корзины и несли на скотный двор, чтобы покормить птиц.