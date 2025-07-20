Появилось видео жёсткого ДТП с 18 детьми в уазике в Дагестане

Напомним, УАЗ-3303 с детьми перевернулся в Дагестане 19 июля. В транспортном средстве были 18 детей возрастом от 7 до 15 лет и двое взрослых. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.