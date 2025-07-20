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Появилось видео жёсткого ДТП с 18 детьми в уазике в Дагестане

В Сети появилось видео с моментом ДТП в селе Салта Гунибского района. На видео зафиксировано, как УАЗ-3303 с прицепом, где находились дети, переворачивается на изгибе дороги. Запись была опубликована в Telegram-канале SHOT.

Источник: Life.ru

Момент ДТП. Видео © Telegram / SHOT.

Для организации работы и расследования инцидента на место прибыли представители Гунибской межрайонной прокуратуры. В ходе проверки будет выяснено, что стало причиной аварии, а также проанализировано выполнение требований законодательства в части безопасности дорожного движения и защиты прав несовершеннолетних.

Напомним, УАЗ-3303 с детьми перевернулся в Дагестане 19 июля. В транспортном средстве были 18 детей возрастом от 7 до 15 лет и двое взрослых. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.