Календарь на 20 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Византийский святой жил в X веке. С юности он отличался храбростью и большой физической силой. Фома состоял на военной службе и был военачальником. Но славе и военным подвигам он предпочел подвиги духовные, приняв монашеский постриг. В поисках наставлений он посещал старцев-иноков. Когда Фома решил удалиться в пустыню, он увидел явление святого пророка Илии, указавшего ему путь на гору Малею. Фома поселился на этой горе и полностью посвятил себя посту и молитве. Преподобный прославился как чудотворец, способный исцелять от недугов. Благодаря его молитвам люди излечивались от всевозможных болезней.