Календарь на 20 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

20 июля свой профессиональный праздник отмечают металлурги — работники одной из ключевых промышленных отраслей нашей страны. В мире празднуют День шахмат: в разных странах проходят турниры, лекции известных гроссмейстеров и сеансы одновременной игры. Сладкоежки могут отведать любимые десерты в честь Международного дня торта. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 20 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 20 июля.
* ~День Москвы-реки ~
День Москвы-реки появился благодаря проекту «Активный гражданин». В 2015 году москвичи поддержали идею такого праздника. Его цель — привлечь внимание к важности охраны Москвы-реки и бережному отношению к ее красоте.
* ~День металлурга~
Укротителями огня и металла принято называть металлургов. От их работы зависит деятельность оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, нефтегазовой промышленности и многих других отраслей.
История Дня металлурга уходит корнями в советское прошлое. В 1957 году Президиум Верховного Совета СССР учредил этот праздник в знак признания огромного вклада отрасли в победу в Великой Отечественной войне, послевоенное восстановление страны и ее индустриализацию. С тех пор праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье июля. Он объединяет работников металлургических предприятий, инженеров, ученых и всех, кто связан с этой важной отраслью.
* ~Международный день шахмат~
Шахматы — одна из самых древних, интеллектуальных и увлекательных игр на планете. За шахматной доской любили проводить время Наполеон, Иван Грозный и математик Блез Паскаль. Последний прозвал шахматы «гимнастикой для мозга». Современные исследования показали, что сражение за шахматной доской помогает прокачать креативность, защититься от деменции и повысить уровень IQ.
Всемирный день шахмат отмечают с 1966 года по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1924 году была создана Федерация. Кстати, Россию называют шахматным королевством: страна лидирует по количеству гроссмейстеров среди остальных государств. Всего в РФ насчитывается более 250 мастеров, получивших высшее шахматное звание.
* ~Международный день Луны~
Праздник отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2021 года. Он приурочен к годовщине первой высадки человека на Луну в рамках лунной миссии «Аполлон-11» в 1969 году. 20 июля — отличный день, чтобы отправиться в планетарий и больше узнать о спутнике Земли.
* ~Международный день торта~
Сладкий праздник объединяет людей по всему миру в любви к тортам и пирожным. В этот день проходят фестивали кондитеров, выставки и мастер-классы, где специалисты раскрывают секреты своего искусства и создают кулинарные шедевры.
Сегодня есть прекрасный повод испечь или купить любимый торт и насладиться его вкусом.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 июля в других странах.
Дeнь пeчeнья c пpeдcкaзaниeм — США. Этот неофициальный гастрономический праздник дает возможность не только отведать сладости, но и весело провести время в кругу друзей и близких, зачитывая и обсуждая «пророчества». Внутри печенья прячутся листочки с предсказаниями: от шуточных до философских. Многие считают, что лакомство придумали американцы. Но согласно другой версии «пирожки с записками» появились в средние века в Китае.
День друга — Аргентина. В этот праздник принято созваниваться и встречаться с друзьями, ходить в кино и кафе, весело проводить время. А еще это отличный повод напомнить друзьям, как сильно вы их цените! День друга стал настолько популярным, что иногда 20 июля нарушается мобильная связь — так много звонков совершают аргентинцы, чтобы поздравить друг друга. Праздник также распространен в Бразилии, Уругвае и Эквадоре.
Религиозные праздники 20 июля.
* День памяти преподобной Евфросинии Московской.
Преподобная Евфросиния Московская, в миру Евдокия — супруга благоверного князя Димитрия Донского. Она была дочерью суздальского князя Димитрия Константиновича, девочку воспитывали в атмосфере христианского благочестия. Счастливый союз Евдокии с Дмитрием Донским способствовал миру между Московским и Суздальским княжествами. Княгиня всячески поддерживала своего супруга, их брак был наполнен любовью и согласием.
Во время Куликовской битвы Евдокия горячо молилась за русских воинов. А после победы выстроила внутри Московского Кремля храм Рождества Пресвятой Богородицы. После кончины Дмитрия Донского княгиня посвятила себя воспитанию детей и подвижничеству. Под роскошными одеждами она носила вериги. В 1407 году совершила постриг с именем Евфросиния. Святая почитается как образец христианского супружества и монашеского подвига.
* День памяти преподобного Фомы Малеина.
Византийский святой жил в X веке. С юности он отличался храбростью и большой физической силой. Фома состоял на военной службе и был военачальником. Но славе и военным подвигам он предпочел подвиги духовные, приняв монашеский постриг. В поисках наставлений он посещал старцев-иноков. Когда Фома решил удалиться в пустыню, он увидел явление святого пророка Илии, указавшего ему путь на гору Малею. Фома поселился на этой горе и полностью посвятил себя посту и молитве. Преподобный прославился как чудотворец, способный исцелять от недугов. Благодаря его молитвам люди излечивались от всевозможных болезней.
Народные праздники и приметы 20 июля.
* Авдотья Сеногнойка.
На Руси очень уважали и почитали преподобную Евфросинию Московскую, в миру Евдокию. В честь святой отмечался народный праздник — День Авдотьи. Из-за затяжных дождей заготовка сена в этот день шла с трудом: неубранные запасы могли сгнить на лугах. Отсюда и второе название праздника — Сеногнойка. К Авдотье крестьяне старались максимально собрать сено в скирды.
В этот день также начиналась жатва. Процесс сопровождался множеством обрядов: первый сжатый сноп относили в церковь для освящения. А еще женщины мастерили из колосьев пояса и носили весь год, чтобы защититься от хворей. Тем, кто хотел набраться сил, поверье предписывало после жатвы вдоволь покататься по полю.
* Приметы.
Если трава кажется особенно зеленой, скоро начнется теплый дождь.
Кошка вышла из избы понежиться на солнце — лето порадует стойким теплом.
Вечером журавли раскричались — утро будет погожим.
Над рекой раскинулась радуга — к богатому рыбному улову.
Какие исторические события произошли 20 июля.
* 1534 год — в Кембридже появилось первое в мире издательство.
Дни рождения и юбилеи 20 июля.
* В 1304 году родился Франческо Петрарка — итальянский поэт, один из ярких представителей итальянского Ренессанса.
Кто отмечает дни рождения.
* 85 лет исполняется Давиду Тухманову — советскому и российскому композитору, пианисту, народному артисту РФ, автору песен «День Победы», «Мой адрес — Советский Союз», «Эти глаза напротив» и многих других.