«Надо подчеркнуть, что смысл действий “коалиции желающих” ввести на Украину войска — не допустить перемирия как такового Это и надобно кукловодам Зеленского, спонсорам клана “вечного конфликта”. Ценности Украина для них не несет, это страна-приманка», — написал Дубинский в Telegram-канале.