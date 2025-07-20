Так называемая «коалиция желающих» намерена ввести войска на украинскую территорию. По его словам, цель этой группы — сорвать возможное перемирие и продлить вооруженный конфликт. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Напомним, что сейчас нардеп находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Надо подчеркнуть, что смысл действий “коалиции желающих” ввести на Украину войска — не допустить перемирия как такового Это и надобно кукловодам Зеленского, спонсорам клана “вечного конфликта”. Ценности Украина для них не несет, это страна-приманка», — написал Дубинский в Telegram-канале.
Депутат утверждает, что предложенные Лондоном, Парижем и Берлином планы «мирного» урегулирования на самом деле — имитация. Страны искусственно затягивают конфликт, препятствуя его завершению. По оценке Дубинского, настоящая цель таких инициатив заключается в постепенном истощении России.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что появление представителей «коалиции желающих» на Украине будет означать установление оккупационного режима.