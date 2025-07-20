Спасательная операция продолжается: из 48 пассажиров перевернувшегося судна во Вьетнаме в живых осталось более 10 человек

Число погибших в результате крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама выросло до 34. Напомним, что ЧП произошло в субботу, 19 июля.
Как сообщает Вьетнамское информационное агентство (ВИА), тела погибших обнаружены по данным на 21:00 (17:00 по мск). Еще 11 человек спасены. Всего, согласно официальным данным, на круизном судне с бортовым номером QN-7105 находилось 53 человека, 48 из них — туристы и пять членов экипажа.
«На 21.00 (17.00 мск) субботы пограничники, ведущие поисково-спасательную операцию, обнаружили и извлекли из воды 34 тела погибших и подтвердили спасение 11 человек. Еще восемь человек пока считаются пропавшими без вести», — пишет вьетнамский новостной портал VNExpress.
Новостной портал также цитирует слова местных пограничников, которые стали свидетелями спасения одного из пассажиров судна, а именно 14-летнего подростка. Ему удалось выжить в перевернутом катере благодаря «воздушному мешку», который сохранился в помещении. С его помощью он и смог дышать. В перевернутом судне подросток находился более четырех часов, пока через остекленное окно помещения его не освободили спасатели.
Прогулочный катер перевернулся в эту субботу в бухте Халонг, что располагается недалеко от пещеры Дау Го. Среди 48 пассажиров на судне находилось более 20 детей и подростков. В материале VNExpress указывается, что самому возрастному было 53 года, а самому младшему — три. В основном пассажирами были вьетнамские семьи из Ханоя.
Спасательная операция началась минувшим днем в условиях сильного шторма и ливня. Она продолжается до сих пор. Людей ищут пограничные патрульные катера, катера военно-морских сил, полиции, гражданские суда и другие.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь уже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Для руководства спасательной операцией глава вьетнамского правительства отправил на место премьер-министра Чан Хонг Ха.
Как KP.RU писал ранее, вечером 19 июля в дагестанском поселке Салта перевернулся грузовик, который перевозил 20 детей. 40-летний водитель УАЗа не смог справиться с управлением и в результате авто вылетело с дороги и перевернулось.