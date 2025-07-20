Спасательная операция продолжается: из 48 пассажиров перевернувшегося судна во Вьетнаме в живых осталось более 10 человек

Новостной портал также цитирует слова местных пограничников, которые стали свидетелями спасения одного из пассажиров судна, а именно 14-летнего подростка. Ему удалось выжить в перевернутом катере благодаря «воздушному мешку», который сохранился в помещении. С его помощью он и смог дышать. В перевернутом судне подросток находился более четырех часов, пока через остекленное окно помещения его не освободили спасатели.