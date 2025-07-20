Захарова провела неожиданную коллаборацию с рэпером Птахой

Дипломат подчеркнула, что ее тексты являются традиционными, лирическими, а у Птахи рэп-подача. Оценивать, насколько получилось или нет, Захарова не стала. Сказала, что это совместное творчество оценят слушатели. Когда состоится релиз, она не сообщила.