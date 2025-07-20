Захарова провела неожиданную коллаборацию с рэпером Птахой

Совместный трек официального представителя МИД России Марии Захаровой и популярного российского рэп-исполнителя Птахи скоро выйдет в свет. Об этом сообщила дипломат во время общения с журналистами на фестивале, передает ТАСС.
«Это действительно коллаборация с Птахой. Недели две назад уже было предварительное демо», — поделилась она.
Захарова призналась, что этот проект стал для нее полной неожиданностью. Однако отметила, что он стал очень органичным.
Дипломат подчеркнула, что ее тексты являются традиционными, лирическими, а у Птахи рэп-подача. Оценивать, насколько получилось или нет, Захарова не стала. Сказала, что это совместное творчество оценят слушатели. Когда состоится релиз, она не сообщила.