WSJ: США изменили порядок передачи систем Patriot в Европу ради Киева

Соединённые Штаты решили в первую очередь поставлять свои системы Patriot тем государства, которые передают их украинской стороне, пишет американское издание The Wall Street Journal.
В материале сказано, что Вашингтон отдал приоритет ФРГ, а не Швейцарии. США позволили Берлину передать Украине две системы Patriot.
«По мере того, как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация Трампа будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам», — говорится в публикации.
По данным издания, попытки ускорить поставки Patriot Вооружённым силам Украины «путём перераспределения американского производства» в ФРГ согласуются с обещанием президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заставить союзников по Североатлантическому альянсу заплатить за предоставление дополнительного вооружения.
Напомним, Трамп заявил, что европейские государства будут приобретать вооружение у Вашингтона, а затем отправлять на Украину.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новую схему поставок вооружения Украине, подчеркнул, что это является бизнесом.