Приступили к строительству: крупнейшая в мире ГЭС может создать напряженность между Китаем и Индией

Китай приступил к строительству гидроэлектростанции (ГЭС), которая будет располагаться в нижним течении реки Ярлунг-Цанпо на юго-востоке Тибета. Данное поручение на церемонии закладки фундамента дал премьер Госсовета КНР Ли Цян, пишет агентство «Синьхуа». Общий объем выделенных инвестиций для строительства гидроэлектростанции составит 1,2 трлн юаней ($167 млрд).
Во время мероприятия Цян также сообщил о создании компании China Yajiang Group. Она и будет курировать данный проект. В материале указывается, что новая ГЭС в основном будет экспортировать вырабатываемую энергию за пределы Тибета и использоваться для удовлетворения местных потребностей.
А вот по данным Bloomberg, соответствующее нововведение может создать некую напряженность между Китаем и Индией. Дело в том, что река Ярлунг-Цанпо пролегает через спорный район Аруначал-Прадеш и впадает в одну из крупнейших рек Индии. По словам китайской стороны, никакого негативного воздействия на районы, расположенные вниз по течению, не будет.
Против постройки ГЭС выступают и пекинские экологи. Они уверяют, что строительство плотины в этом регионе вызовет необратимые последствия. Там расположены национальные природный заповедник и один из самых богатых по биоразнообразию районов страны.
Как KP.RU писал ранее, Москва активно ведет переговоры с Пекином и Нью-Дели о возобновлении работы в формате «Россия — Индия — Китай» (РИК). Сообщается, что РФ полностью заинтересована в том, чтобы подобный формат заработал.