Приступили к строительству: крупнейшая в мире ГЭС может создать напряженность между Китаем и Индией

А вот по данным Bloomberg, соответствующее нововведение может создать некую напряженность между Китаем и Индией. Дело в том, что река Ярлунг-Цанпо пролегает через спорный район Аруначал-Прадеш и впадает в одну из крупнейших рек Индии. По словам китайской стороны, никакого негативного воздействия на районы, расположенные вниз по течению, не будет.