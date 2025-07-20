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Журналистка Мартынова высмеяла ремонт квартиры Кадышевой за 170 миллионов рублей

Журналистка Алена Мартынова назвала безвкусицей ремонт в московской квартире певицы Надежды Кадышевой.

Журналистка Алена Мартынова назвала безвкусицей ремонт в московской квартире певицы Надежды Кадышевой.

Она репостнула в Telegram-канале пост из блога «Вера в курсе», где автор опубликовала фото апартаментов артистки на Долгоруковской улице в столице.

В публикации уточняется, что звезде «достались эти апартаменты благодаря влиятельному политику». В интерьере присутствуют мрамор, лепнина и золото. Стоимость недвижимости составляет 170 миллионов рублей.

— Сначала все удивились, узнав, сколько Кадышева получает за одно выступление. А затем увидели, в какой квартире живет Надежда… За 170 миллионов! Там, кажется, даже унитаз из золота? Смотрим на эту безвкусицу и хохочем, — написала журналистка в блоге.

Надежда Кадышева сейчас находится на пике славы. Она обрела неожиданную популярность среди зумеров, которые ломятся на ее концерты и готовы переплачивать за билет любые деньги. Стало известно, какая недвижимость есть в собственности знаменитости. Так, она стала главным хедлайнером «Алых парусов» в этом году, а ее гонорары уже составляют 20 миллионов рублей. Популярность певицы выросла в семь раз.