Журналистка Мартынова высмеяла ремонт квартиры Кадышевой за 170 миллионов рублей

Надежда Кадышева сейчас находится на пике славы. Она обрела неожиданную популярность среди зумеров, которые ломятся на ее концерты и готовы переплачивать за билет любые деньги. Стало известно, какая недвижимость есть в собственности знаменитости. Так, она стала главным хедлайнером «Алых парусов» в этом году, а ее гонорары уже составляют 20 миллионов рублей. Популярность певицы выросла в семь раз.