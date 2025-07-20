Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира

В ходе боя Усик доминировал на ринге, действовал технично и уверенно, постепенно наращивая преимущество. Победа нокаутом позволила спортсмену объединить чемпионские пояса ведущих боксерских организаций и официально закрепить за собой титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.