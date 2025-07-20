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В МВД Сирии рассказали о том, что боевые столкновения в Эс-Сувейда прекратились

О прекращении огня в данном населенном пункте ранее заявил временный президент Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Представитель МВД в переходном правительстве Сирии Нуреддин аль-Баба рассказал, что вооруженные столкновения в местном городе Эс-Сувейда полностью прекратились. Об этом стало известно в субботу, 19 июля. Слова спикера цитирует агентство SANA.

«В настоящий момент в Эс-Сувейде больше нет боевиков незаконных вооруженных формирований, во всем городе прекратились боестолкновения», — рассказал аль-Баба.

Немного ранее о прекращении огня в данном населенном пункте заявил временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Его слова в своем материале привело издание Sky News Arabia.

Как KP.RU уже рассказывал, между Израилем и Сирией достигнуто соглашение о прекращении боевых действий при посредничестве Вашингтона. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Сирии Том Барак.