Усик нокаутировал Дюбуа и вернул звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе

Бойцы сошлись на ринге во второй раз. Их первая встреча состоялась в 2023 году, и тогда Усик добился победы, отправив соперника в нокаут в 9-м раунде.
38-летний Усик успешно защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA (супер) и WBO в пятый раз, а также сохранил пояс WBC во второй раз. Кроме того, он вновь завоевал титул IBF. После первого боя с британцем Тайсоном Фьюри в 2024 году, когда украинец стал абсолютным чемпионом, он был вынужден освободить пояс IBF из-за отказа от обязательной защиты. До этого, в 2021 году, Усик отобрал чемпионские пояса IBF, WBA и WBO у британца Энтони Джошуа, победив по очкам, а в 2022-м подтвердил своё превосходство в реванше. В июне 2023-го он провёл вторую защиту титулов, одолев Дюбуа, а затем дважды взял верх над Фьюри по решению судей. На счету украинца 24 победы (15 досрочных) без единого поражения.
До перехода в супертяжёлый вес Усик владел чемпионскими поясами WBO, IBF, WBA и WBC в категории до 90,71 кг. Он стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева, объединив все четыре титула. Нынешний бой стал для него седьмым в супертяжёлом дивизионе, куда он перешёл в октябре 2019 года.
27-летний Дюбуа не смог удержать титул IBF, который завоевал в сентябре 2024-го, нокаутировав Джошуа в 5-м раунде. Теперь в его активе 22 победы (21 нокаутом) и 3 поражения. Гонорар Усика за этот бой составил $132 млн, а Дюбуа получит $71 млн. Ранее стало известно, что Усик проведёт третий поединок с Фьюри 18 апреля 2026 года.
В соглавном бою вечера 32-летний британец Лоуренс Околи (21 победа, 1 поражение, 16 нокаутов) по очкам (100−90, 100−90, 99−91) победил южноафриканца Кевина Лерену (31 победа, 3 поражения, 15 нокаутов) и завоевал титул WBC Silver в супертяжёлом весе. Околи, как и Усик, ранее владел титулом в первом тяжёлом весе.