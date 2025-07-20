Усик нокаутировал Дюбуа и вернул звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе

38-летний Усик успешно защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA (супер) и WBO в пятый раз, а также сохранил пояс WBC во второй раз. Кроме того, он вновь завоевал титул IBF. После первого боя с британцем Тайсоном Фьюри в 2024 году, когда украинец стал абсолютным чемпионом, он был вынужден освободить пояс IBF из-за отказа от обязательной защиты. До этого, в 2021 году, Усик отобрал чемпионские пояса IBF, WBA и WBO у британца Энтони Джошуа, победив по очкам, а в 2022-м подтвердил своё превосходство в реванше. В июне 2023-го он провёл вторую защиту титулов, одолев Дюбуа, а затем дважды взял верх над Фьюри по решению судей. На счету украинца 24 победы (15 досрочных) без единого поражения.