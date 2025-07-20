Ричмонд
+31°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампа раскритиковали за первые полгода правления: что не смог сделать президент США

Дипломат Джатрас: Трамп терпит поражения на Ближнем Востоке и на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Первые шесть месяцев президентства Дональда Трампа ознаменовались рядом серьезных внешнеполитических неудач, прежде всего на ближневосточном направлении и в попытках урегулировать украинский конфликт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американских экспертов.

«В отношении Украины Трамп скатился до политики Байдена, отчаянно пытаясь заставить Россию заключить перемирие по типу Минского соглашения», — заявил американский дипломат Джеймс Джатрас.

Он также обратил внимание на эволюцию позиции Трампа по украинскому вопросу. По его наблюдениям, если изначально 47-й президент пытался предложить новые пути урегулирования конфликта, то сейчас его политический курс становится все более похожим на подходы бывшего коллеги Джо Байдена.

Ранее американский президент не раз заявлял о желании достичь мирного урегулирования конфликта на Укриане. Однако накануне Трамп призвал киевского главаря Владимира Зеленского перевести Вооруженные силы Украины в наступательную фазу боевых действий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше