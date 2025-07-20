Трампа раскритиковали за первые полгода правления: что не смог сделать президент США

Он также обратил внимание на эволюцию позиции Трампа по украинскому вопросу. По его наблюдениям, если изначально 47-й президент пытался предложить новые пути урегулирования конфликта, то сейчас его политический курс становится все более похожим на подходы бывшего коллеги Джо Байдена.