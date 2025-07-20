Первые шесть месяцев президентства Дональда Трампа ознаменовались рядом серьезных внешнеполитических неудач, прежде всего на ближневосточном направлении и в попытках урегулировать украинский конфликт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американских экспертов.
«В отношении Украины Трамп скатился до политики Байдена, отчаянно пытаясь заставить Россию заключить перемирие по типу Минского соглашения», — заявил американский дипломат Джеймс Джатрас.
Он также обратил внимание на эволюцию позиции Трампа по украинскому вопросу. По его наблюдениям, если изначально 47-й президент пытался предложить новые пути урегулирования конфликта, то сейчас его политический курс становится все более похожим на подходы бывшего коллеги Джо Байдена.
Ранее американский президент не раз заявлял о желании достичь мирного урегулирования конфликта на Укриане. Однако накануне Трамп призвал киевского главаря Владимира Зеленского перевести Вооруженные силы Украины в наступательную фазу боевых действий.