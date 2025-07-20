Овечкин прокомментировал возможность продления контракта с «Вашингтоном»

Александр Овечкин пока не задумывается о продлении соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что решение будет принято незадолго до завершения действующего договора: «Пройдет год — будем думать. Мыслей пока нет», — заявил хоккеист журналистам.
Контракт Овечкина с американской командой истекает после сезона-2025/26. В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» спортсмен отмечал, что не исключает возвращения в московское «Динамо», где он начинал профессиональный путь.
Накануне свитер Овечкина был выставлен в Зале хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщила пресс-служба организации. Отмечается, что это решение отражает знаковое достижение в карьере российского хоккеиста. В апреле Овечкин в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).
39-летнему Овечкину на данный момент принадлежат 897 шайб и 726 результативных передач в 1491 матче регулярных чемпионатов НХЛ.
Ранее Овечкин получил премию ESPY в номинации «Рекордное достижение». Церемония награждения прошла в ночь с 16 на 17 июля 2025 года. Спортсмен не смог присутствовать лично, но обратился к зрителям через телетрансляцию. Премия ESPY, учрежденная телеканалами ESPN и ABC, ежегодно вручается за выдающиеся спортивные достижения.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин потратил свыше 8 миллионов рублей на отдых в Турции.