Овечкин прокомментировал возможность продления контракта с «Вашингтоном»

Накануне свитер Овечкина был выставлен в Зале хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщила пресс-служба организации. Отмечается, что это решение отражает знаковое достижение в карьере российского хоккеиста. В апреле Овечкин в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).