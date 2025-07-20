После 20 лет комы скончался «спящий принц» Саудовской Аравии Аль-Валид

Принц провёл в коме 20 лет после серьёзного дорожно-транспортного происшествия. В 2005 году во время учёбы в Британии он попал в ДТП и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. 16-летний принц вместе ехал с друзьями. Подробности его семья не озвучивает, при этом известно, что автомобиль двигался с большой скоростью.