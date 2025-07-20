После 20 лет комы скончался «спящий принц» Саудовской Аравии Аль-Валид

В Саудовской Аравии на 36-м году жизни скончался принц Аль-Валид ибн Халед аль Сауд, член королевской семьи 20 лет находился в коме.
«Спящий принц» умер в субботу. Сообщения о его смерти подтвердил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.
Аль-Валид рос в королевской семье, мечтал о военной карьере и поступил в военное училище в Лондоне.
Принц провёл в коме 20 лет после серьёзного дорожно-транспортного происшествия. В 2005 году во время учёбы в Британии он попал в ДТП и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. 16-летний принц вместе ехал с друзьями. Подробности его семья не озвучивает, при этом известно, что автомобиль двигался с большой скоростью.
В результате ДТП у принца произошло кровоизлияние в мозг, врачи поставили диагноз «смерть мозга». Однако отец заявил, что пока у его сына бьётся сердце, он не позволит отключить его от аппаратов, поддерживающих жизнь.
С 2005 года Аль-Валид находился на аппарате ИВЛ в медцентре имени короля Абдулазиза в столице Саудосвокй Аравии.
Ранее сообщалось, что в Британии в возрасте 63 лет скончался бывший офицер королевской военной полиции и телохранитель принцессы Дианы Ли Сансум.