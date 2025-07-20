«Была ревность»: продюсер рассказала об отношениях жены и дочери Юрия Мороза

Дарья родилась в первом браке режиссера с заслуженной артисткой РФ Мариной Левтовой. В 2000 году в семье произошла трагедия: во время катания на снегоходе Левтова ударилась головой о дерево и была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, врачи не смогли ее спасти. Второй супругой Мороза стала Виктория Исакова, которая была старше его дочери на семь лет.