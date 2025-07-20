«Была ревность»: продюсер рассказала об отношениях жены и дочери Юрия Мороза

Старшая дочь режиссера Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова ревновали его друг к другу. Об этом рассказала продюсер Олеся Сазыкина.
Она назвала отношения двух женщин адекватными, несмотря на то, что они были почти ровесницами.
— У Даши была ревность к Вике. У Вики также была ревность к Даше. Потому что у них небольшая разница в возрасте, — заявила продюсер изданию Aif.ru.
Она отметила, что Мороз был гениальным режиссером, прекрасным человеком и отцом.
— В работе он был требовательным, лидером. А в плане супруги и дочери. Что сказать? В хорошем смысле он был подкаблучником, — добавила Сазыкина.
Дарья родилась в первом браке режиссера с заслуженной артисткой РФ Мариной Левтовой. В 2000 году в семье произошла трагедия: во время катания на снегоходе Левтова ударилась головой о дерево и была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, врачи не смогли ее спасти. Второй супругой Мороза стала Виктория Исакова, которая была старше его дочери на семь лет.
Покойный режиссер Юрий Мороз оставил наследство более чем на 65 миллионов рублей.