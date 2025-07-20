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Творческая коллаборация: Мария Захарова написала стихи, которые легли в основу песни рэпера Птахи

Захарова рассказала, что вместе с рэпером Птахой работает над новой песней.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в скором времени у нее состоится коллаборация с российским рэпером Птахой, настоящее имя которого Давид Нуриев. Речь о творческой составляющей политика шла на одной из площадок VK Fest 2025.

Как сообщил корреспондент KP.RU, дипломат уже написала стихи, а музыкант совершенно недавно записал демо-версию песни. По словам Захаровой, она бы сама ни за что не поверила, если бы ей когда-нибудь рассказали о таком сотрудничестве.

«Это реально коллаборация с Птахой. Полгода, как он позвонил, я ответила, и у нас получается что-то. Недели две назад было предварительное демо. Дальше следите за ним, когда он это выпустит. Удивительная история», — подчеркнула она.

Как Мария Захарова ранее рассказала KP.RU, ее стихи ложатся в основу хитов отечественных исполнителей. Только вот строчки рождаются не для определенной звезды, а сами собой, уточнила дипломат.

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