Творческая коллаборация: Мария Захарова написала стихи, которые легли в основу песни рэпера Птахи

Как сообщил корреспондент KP.RU, дипломат уже написала стихи, а музыкант совершенно недавно записал демо-версию песни. По словам Захаровой, она бы сама ни за что не поверила, если бы ей когда-нибудь рассказали о таком сотрудничестве.