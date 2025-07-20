Украинец Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе

Дюбуа очевидно не собирался побеждать по очкам и планировал завершить бой досрочно, но и Усик начал действовать первым номером, несколько раз прилично попал. В итоге Дюбуа отправился в нокдаун, и практически сразу же во второй. В итоге рефери остановил поединок, зафиксировав победу Усика нокаутом.