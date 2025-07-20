В Госдуме предложили восстановить федеральное звание «Ветеран труда»

Он напомнил, что в советское время с 1974 года наградной знак «ветерана» вручали гражданам, которые на протяжении многих лет проработали на одном предприятии. Получали его, по словам политика, не все, а только передовые и ответственные сотрудники на основании положительной характеристики с производства.