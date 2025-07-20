Зеленский находится в безвыходном положении, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.
Он уточнил, что положение Зеленского связано с тем, что тот больше не устраивает ни Соединённые Штаты, ни украинцев.
«Вашингтон решил заменить Зеленского, и СМИ теперь готовят общественность к очередной смене режима. Украинцы давно потеряли веру в Зеленского», — написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии.
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Ранее американский журналист Херш заявил, что в США рассматривают сценарий принудительной смены власти на Украине. По его словам, наиболее вероятным кандидатом является бывший главноком Вооружённых сил Украины и действующий посол в Британии Валерий Залужный.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.