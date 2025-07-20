Заключенный назвал концлагерем тюрьму Алькатрас

Мигрант Фернандо Эдуардо Артезе, находящийся в тюрьме Алькатрас в Сан-Франциско, сравнил условия содержания с концлагерем.
«Это концентрационный лагерь. Они обращаются с нами как с преступниками, это попытка унизить нас. Мы все — рабочие и люди, борющиеся за свои семьи», — сказал Артезе.
По данным американского издания Tampa Bay Times, журналисты которого посетили следственный изолятор и провели телефонные интервью с семью заключенными и их родственниками, итальяно-аргентинский гражданин Артезе прибыл в США примерно 10 лет назад по программе безвизового въезда. Хотя разрешенный срок пребывания составлял 90 дней, мигрант нарушил условия, оставшись в стране дольше установленного периода.
В марте Артезе получил штраф в округе Броуард за управление автомобилем без водительского удостоверения. Однако, опасаясь ареста, он проигнорировал явку в суд.
В конце июня правоохранительные органы задержали его, после чего, согласно данным издания, мигранта перевели в тюрьму Алькатрас.
Ранее KP.RU писал, что глава Белого дома Дональд Трамп планирует выделить $2 млрд на создание супертюрьмы. Новый объект предполагается разместить на территории исторического острова Алькатрас в заливе Сан-Франциско.