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В Крыму не могут разъехаться 20 поездов из-за необъяснимой задержки

В направлении Крыма и в обратном направлении задерживается более 20 пассажирских поездов.

В направлении Крыма и в обратном направлении задерживается более 20 пассажирских поездов. Время дополнительной стоянки составляет от одного часа до 11 часов. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд сервис экспресс».

В компании отметили, что в направлении полуострова отстают от графика движения 10 поездов. Их задержка составляет более 11 часов. В обратном направлении стоят 11 составов с задержкой 11 часов.

Также сообщается, что указанное время задержки в любой момент может измениться. И заявили, что перевозчик делает все возможное, чтобы сократить это время. Причины задержек в движении не сообщаются.