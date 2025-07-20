В России предложили вернуть звание «Ветеран труда» без отмены прежних наград

Как сообщил РИА Новости председатель партии СРЗП Сергей Миронов, фракция выступает за возвращение федерального звания «Ветеран труда» без отмены существующих региональных мер поддержки и знаков отличия.
«Наша партия предлагает восстановить федеральное звание “Ветеран труда”. Критерием для его получения должен стать трудовой стаж продолжительностью не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин», — пояснил Миронов.
Политик отметил, что в СССР, начиная с 1974 года, звание «Ветеран труда» присваивали работникам с многолетним стажем на одном предприятии. Как подчеркнул Миронов, этой награды удостаивались не все подряд, а наиболее добросовестные работники, получившие положительную производственную характеристику.
Политик акцентировал, что изначальная суть звания отражала принцип — «ветераном» называли работника за многолетний труд на производстве.
Ранее Миронов выступил с инициативой о ежеквартальной индексации пенсионных выплат.