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В России предложили вернуть звание «Ветеран труда» без отмены прежних наград

В Госдуме хотят восстановить федеральное звание «Ветеран труда».

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил РИА Новости председатель партии СРЗП Сергей Миронов, фракция выступает за возвращение федерального звания «Ветеран труда» без отмены существующих региональных мер поддержки и знаков отличия.

«Наша партия предлагает восстановить федеральное звание “Ветеран труда”. Критерием для его получения должен стать трудовой стаж продолжительностью не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин», — пояснил Миронов.

Политик отметил, что в СССР, начиная с 1974 года, звание «Ветеран труда» присваивали работникам с многолетним стажем на одном предприятии. Как подчеркнул Миронов, этой награды удостаивались не все подряд, а наиболее добросовестные работники, получившие положительную производственную характеристику.

Политик акцентировал, что изначальная суть звания отражала принцип — «ветераном» называли работника за многолетний труд на производстве.

Ранее Миронов выступил с инициативой о ежеквартальной индексации пенсионных выплат.