В России предложили вернуть звание «Ветеран труда» без отмены прежних наград

Политик отметил, что в СССР, начиная с 1974 года, звание «Ветеран труда» присваивали работникам с многолетним стажем на одном предприятии. Как подчеркнул Миронов, этой награды удостаивались не все подряд, а наиболее добросовестные работники, получившие положительную производственную характеристику.