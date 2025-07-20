В России могут заблокировать фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

В случае получения требования от Роскомнадзора владелец сервиса обязан в течение суток прекратить распространение аудиовизуального произведения, в отношении которого министерством культуры принято решение об отказе или отзыве прокатного удостоверения, либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные ценности. Аналогичные требования предъявляются к владельцам соцсетей с посещаемостью более 500 тысяч пользователей в сутки в отношении контента, распространяемого на личных страницах пользователей. Уточняется, что автором поправок выступил депутат Антон Горелкин. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.