Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на севере Ирана

На севере Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Стихийное бедствие произошло вечером в субботу, 19 июля, по местному в 21:37, а по московскому в 00:37 воскресенья, 20 июля, сообщают представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Известно, что землетрясение свершилось в 46 км от иранского города Горган, который населяют более 244 000 человек. В EMSC уточнили, что очаг стихийного бедствия залегал на глубине трех км.
Спустя некоторое время сейсмологи опустили магнитуду землетрясения до отметки в 5,4. По предварительной информации, пока не поступало никаких сведений о пострадавших и поврежденных гражданских объектах.
Как KP.RU писал ранее, вечером в среду, 16 июля, у берегов Аляски, а именно недалеко от Алеутских островов, произошло сильное землетрясение. По данным специалистов Национальной метеорологической службы США, существовала даже угроза цунами.