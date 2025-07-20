Украинский президент Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, потому что он больше никого не устраивает. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Соединенные Штаты Америки решили заменить главу Украины, и теперь пресса подготавливает общественность к очередной смене режима, завил он.
— Украинцы давно потеряли веру в Зеленского, — написал профессор в соцсети Х.
В ближайшие несколько месяцев посол Украины в Британии и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского на посту президента страны. Об этом 18 июля сообщил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники.
Владимир Зеленский должен покинуть свой пост. Такое мнение 19 июля высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Также он подчеркнул, что Западу нужно отказаться от поддержки Украины.
24 июня Владимир Зеленский сказал, что хотел бы занимать свой пост до завершения военного конфликта с РФ. Он отметил, что, возможно, не лучший, но самый опытный украинский лидер, который способен провести страну через вооруженное столкновение.