В России начнут блокировать дискредитирующий контент

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обращалась в Роскомнадзор с запросом о мерах по совершенствованию законодательства для защиты детей от вредного контента в интернете. Кроме того, с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу приказ Минкультуры о запрете прокатных удостоверений фильмам с пропагандой идеологии чайлдфри, а Роскомнадзор уже представил отчет по контролю за исполнением законов о защите детей от вредной информации.