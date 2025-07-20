В России начнут блокировать дискредитирующий контент

Госдума ограничит показ фильмов без «нравственного допуска».
Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки, обязывающие владельцев крупных интернет-платформ ограничивать доступ к контенту, дискредитирующему традиционные духовно-нравственные ценности. Под блокировку попадут фильмы и ролики, получившие отрицательное заключение Минкультуры. Об этом говорится в проекте закона, внесенном на рассмотрение парламента.
«Если Министерство культуры принимает решение об отказе в прокатном удостоверении или отзывает его на основании наличия материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, то владельцы интернет-сервисов будут обязаны в течение суток удалить такой контент. Поправки направлены на защиту культурного пространства и вступят в силу с 1 марта 2026 года», — сообщает Интерфакс со ссылкой на пояснение комитета Госдумы по информационной политике.
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Поправки распространяются на соцсети с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей и видеосервисы с более чем 100 тысячами зрителей в сутки. Закон также расширяет основания для отказа в прокатном удостоверении фильму и уточняет понятие его показа — теперь это включает и размещение на аудиовизуальных платформах. Проект был внесен группой депутатов и сенаторов в конце 2024 года.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обращалась в Роскомнадзор с запросом о мерах по совершенствованию законодательства для защиты детей от вредного контента в интернете. Кроме того, с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу приказ Минкультуры о запрете прокатных удостоверений фильмам с пропагандой идеологии чайлдфри, а Роскомнадзор уже представил отчет по контролю за исполнением законов о защите детей от вредной информации.