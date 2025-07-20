83-я страна ввела безвизовый режим для россиян

Оман стал 83-й страной, куда россияне с обычным загранпаспортом могут въехать без визы. В 11 странах, включая государства СНГ, частично признанную Южную Осетию, а также Барбадос и Сент-Люсию, россияне вправе находиться без временных ограничений. Еще в 72 юрисдикциях действуют лимиты на безвизовое пребывание — от 14 суток до года. С Китаем и Ираном у РФ действует соглашение о 15-дневном безвизе исключительно для участников организованных тургрупп.