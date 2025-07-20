83-я страна ввела безвизовый режим для россиян

Оман стал 83-й страной, куда россияне с обычным загранпаспортом могут въехать без визы. В 11 странах, включая государства СНГ, частично признанную Южную Осетию, а также Барбадос и Сент-Люсию, россияне вправе находиться без временных ограничений. Еще в 72 юрисдикциях действуют лимиты на безвизовое пребывание — от 14 суток до года. С Китаем и Ираном у РФ действует соглашение о 15-дневном безвизе исключительно для участников организованных тургрупп.
Государств с безвизовым въездом для россиян насчитывается чуть более 40% от общего числа стран мира. Наибольшее количество (40 государств) разрешают пребывание без визы до трех месяцев, среди них Абхазия, Израиль, Мальдивы и ОАЭ. Только Мексика допускает нахождение до полугода, Грузия — до года.
Российский паспорт по «силе» занимает среднюю позицию в мировом рейтинге. Согласно индексу Henley & Partners, в 2025 году он делит 49-е место из 103 с турецким паспортом. Исследование анализирует 227 направлений. В 2022 году РФ занимала 46-ю строчку, в 2020-м и 2016-м — 48-ю.
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