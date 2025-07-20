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Раскрыты планы США по поставкам Patriot Украине: чем обернулись запугивания Трампа

BZ: сделка Трампа по Patriot раскрыла планы по срыву урегулирования конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Сделка о передаче Украине зенитных систем Patriot выявило истинные цели администрации президента США Дональда Трампа — сорвать российские мирные инициативы по украинскому конфликту. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

«Теперь ход за Путиным, и все благодаря сделке США и НАТО по поставкам вооружения которая открыла истинные намерения», — передает газета.

По данным издания, не сумев одержать верх над президентом России Владимиром Путиным, Трамп перешел к тактике запугивания, угрожая повышением тарифов, однако эти меры вряд ли принесут желаемый результат.

Напомним, что во время переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля Дональд Трамп объявил о готовности США ввести 100-процентные импортные пошлины против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнуто украинское урегулирование.

Позднее обозреватель KP.RU Евгений Умеренков объяснил, почему глава Белого дома дал России именно 50 дней для урегулирования конфликта.

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