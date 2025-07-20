Раскрыты планы США по поставкам Patriot Украине: чем обернулись запугивания Трампа

Напомним, что во время переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля Дональд Трамп объявил о готовности США ввести 100-процентные импортные пошлины против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнуто украинское урегулирование.