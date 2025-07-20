Для достижения мира Европе необходимо стремиться к взаимопониманию со всеми, в том числе с Россией. Об этом пишет экс-член Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген в статье для швейцарского издания die Weltwoche.
«Если мы хотим мира на нашем континенте, мы должны искать взаимопонимания со всеми, включая Россию», — пишет эксперт.
Автор указывает, что в ЕС, по-видимому, «одержимы» мнением о неизбежности российского нападения, и единственная возможная реакция на это — наращивание военного производства.
Напомним, что накануне ЕС ввел 18-й пакет санкций против России. Одними из тех, кто попал под ограничения стали физические лица. Так, 2,5 тысячи фигурантов из РФ были внесены в «черный список», что стало антирекордом в истории ЕС. Затем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала громкое заявление, заявив, что санкции ЕС нанесли «удар прямо в сердце».