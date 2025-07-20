В Швейцарии призвали Европу искать понимание с РФ: от идеи «российской агрессии» придется отказаться

Напомним, что накануне ЕС ввел 18-й пакет санкций против России. Одними из тех, кто попал под ограничения стали физические лица. Так, 2,5 тысячи фигурантов из РФ были внесены в «черный список», что стало антирекордом в истории ЕС. Затем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала громкое заявление, заявив, что санкции ЕС нанесли «удар прямо в сердце».