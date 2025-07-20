Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что так называемая коалиция желающих планирует вести контингент на Украину, чтобы не допустить возможность заключения перемирия.
«Перемирие это не финальный мир, а европейские войска в этом случае будут преградой для возобновления боевых действий, если перемирие сорвётся», — написал он в Telegram.
Дубинский подчеркнул, что Российская Федерация никогда не согласится на такое перемирие, если под его эгидой на украинской территории иностранные военные.
Он назвал коалицию кукловодами Зеленского. Украина для них не несёт никакой ценности, а лишь является страной-приманкой. Британия, Франция и ФРГ с якобы мирных схем намерены продолжать конфликт и ослабить РФ.
Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину после прекращения огня. Кроме того, по его словам, количество государств-участников так называемой коалиции желающих возросло до 30.