«Пытаются унизить»: Содержащийся в Алькатрасе мигрант назвал учреждение концлагерем

Артезе приехал в США примерно десять лет назад по программе безвизового въезда, позволяющей находиться в стране до 90 дней. Но он превысил этот срок. В марте его оштрафовали в округе Броуард за вождение без водительских прав, но он не явился в суд, потому что боялся ареста. В конце июня полиция снова остановила Фернандо, после чего его отправили в центр содержания.
Мужчина рассказал, что в лагере с ними обращаются как с преступниками, пытаются унизить. По его словам, все заключённые — обычные люди, которые работают и стараются обеспечить свои семьи.
Ранее президент Дональд Трамп приказал вновь открыть бывшую тюрьму Алькатрас в Сан-Франциско. Известно, что администрация США рассматривает планы восстановления учреждения с бюджетом до 2 млрд долларов. У Белого дома есть три варианта реконструкции бывшей тюрьмы на острове в заливе Сан-Франциско: полный снос и строительство комплекса, частичное восстановление и привлечение частных тюремных операторов через тендерную систему.