«Пытаются унизить»: Содержащийся в Алькатрасе мигрант назвал учреждение концлагерем

Артезе приехал в США примерно десять лет назад по программе безвизового въезда, позволяющей находиться в стране до 90 дней. Но он превысил этот срок. В марте его оштрафовали в округе Броуард за вождение без водительских прав, но он не явился в суд, потому что боялся ареста. В конце июня полиция снова остановила Фернандо, после чего его отправили в центр содержания.