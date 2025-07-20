Сделка по поставкам систем Patriot Украине позволила раскрыть планы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые направлены на срыв инициативы РФ по урегулированию украинского конфликта. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung.
— Теперь ход за российским президентом Владимиром Путиным, и все благодаря сделке Штатов и Североатлантического альянса по поставкам вооружения Киеву, которая раскрыла истинные намерения Трампа, — сказано в статье.
Глава Белого дома, не сумев переиграть российского лидера, решил использовать тактику угроз, обещая поднять тарифы, но вряд ли добьется успеха, отметили авторы публикации.
— Трамп сможет лишь в очередной раз подтвердить закрепившееся за ним прозвище, которое он приобрел из-за своих постоянных резких заявлений: TACO (Трамп всегда струсит — прим. «ВМ»), — сыронизировал портал.
Белого дома не собирается поставлять ВСУ ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров. Позже он рассказал, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправили на Украину через ФРГ.