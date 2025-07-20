Более 10 взрывов: Появилось видео из Зеленограда, где ПВО отражает атаку дронов

Звуки взрывов в Зеленограде. Видео © SHOT.
Также о звуках пролёта украинских БПЛА и последующих взрывах сообщали жители Наро-Фоминска, а также городов Боровск и Балабаново в Калужской области.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над Зеленоградом сбили беспилотник, предварительно, жертв и сильных разрушений удалось избежать.
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