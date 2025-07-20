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Более 10 взрывов: Появилось видео из Зеленограда, где ПВО отражает атаку дронов

В разных районах Зеленограда прозвучало уже более 10 взрывов. По информации местных жителей ударной волной в некоторых квартирах выбило оконные стёкла, пишет SHOT.

Звуки взрывов в Зеленограде. Видео © SHOT.

Также о звуках пролёта украинских БПЛА и последующих взрывах сообщали жители Наро-Фоминска, а также городов Боровск и Балабаново в Калужской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над Зеленоградом сбили беспилотник, предварительно, жертв и сильных разрушений удалось избежать.

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